Гонщик BMX из США Филдс выписан из отделения интенсивной терапии после страшной аварии на ОИ

Гонщик BMX из США Коннор Филдс выписан из отделения интенсивной терапии после страшной аварии на Олимпиаде, в результате которой у него произошло кровоизлияние в мозг, передает пресс-служба сборной США по велоспорту.

«Врачи сообщили, что у Филдса произошло кровоизлияние в мозг на месте аварии. После ночи в отделении интенсивной терапии врачи с радостью сообщают, что дополнительного кровотечения и осложнений нет. Филдса выписали из отделения интенсивной терапии, но пока он будет оставаться в больнице», — говорится в заявлении.

В результате столкновения Филдс упал с велосипеда, ударившись головой. Затем на него рухнули два преследователя.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сборной США удалось опротестовать дисквалификацию на финал ОИ в смешанной эстафете 4х400 м.