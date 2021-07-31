Гандболистка Макеева рассказала, что помогло россиянкам обыграть Францию

Гандболистка сборной России Ксения Макеева поделилась эмоциями от победы в матче группового этапа Олимпиады против Франции, передает Telegram-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

Встреча завершилась со счетом 28:27. Этот результат позволил России выйти в плей-офф турнира.

«Результат может быть разным, главное — как ты играешь. Сегодня мы были единым целым, бились друг за друга. На площадке была Команда. Во второй половине первого тайма совершили несколько необязательных потерь, пропустили легкие мячи. Но мы видели, что игра получается и надо продолжать в том же духе», — сказала Макеева.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.