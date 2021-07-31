Российская волейболистка сравнила американок с конями

Российская волейболистка Ирина Королева прокомментировала победу над сборной США в матче группового этапа Олимпиады, передает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) в Instagram.

Россиянки победили со счетом 3:0.

«Нам сказали после игры, что мы шесть лет не побеждали сборную США. Американки и сейчас играли как кони. Это та команда, которая славилась техникой, тактикой, чистотой. У них и сегодня был минимум ошибок. На этом турнире американки практически ни одного эйса не пропустили на свою площадку, а тут я эйсом подала в них», — сказала Королева.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывший тренер сборной России по волейболу Николай Карполь прокомментировал победу россиянок в матче против США в рамках группового этапа Олимпиады.