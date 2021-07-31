Два спортсмена из России представят нашу страну в финале ВМХ Токио-2020

Россияне Ирек Ризаев и Елизавета Посадских сумели квалифицироваться в финальную часть соревнований по ВМХ-фристайлу на Олимпийских играх в Токио.

Ризаев по итогам предварительного этапа набрал 81,25 балла, что позволило ему занять пятое место.

Посадских попала в финал с девятой позиции — в ее активе 51,3 балла.



Женский финал состоится завтра, 1 августа, в 04:10 по московскому времени. У мужчин финал тоже состоится завтра, в 05:20 мск.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Ранее сообщалось, что бронзовая призерка летних Олимпийских игр 2008 года по легкой атлетике Блессинга Окагбаре из Нигерии отстранена от соревнований Олимпиады в Токио из-за положительного допинг-теста. из-за положительного допинг-теста.