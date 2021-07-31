Сборная России по триатлону проиграла 3,5 минуты победителям Олимпиады

Национальная команда России в смешанной эстафете по триатлону на Олимпийских играх в Токио заняла 14-е место.

Отечественный квартет в составе братьев Полянских, Александры Разареновой и Анастасии Горбуновой показал время 1:27:13.

Победу одержала четверка из сборной Великобритании. Джессика Лермонт, Джонатан Браунли, Джорджия Тейлор-Браун, Алекс Йи преодолели дистанцию за 1 час 23 минуты и 41 секунду.

Серебряная награда досталась команде США, бронзовую медаль завоевали спортсмены из Франции.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу слов американской гребчихи Меган Калмо, заявившей о том, что ей противно видеть российских спортсменов на пьедестале почета Олимпийских игр в Токио.