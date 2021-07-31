Мужская сборная США по футболу поддержала женскую в борьбе за равные зарплаты

Мужская сборная США по футболу поддержала женскую национальную команду в борьбе за равные условия оплаты труда. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении игроков говорится о том, что девушки заслуживают не только равных, но и более комфортных зарплат из-за более успешных результатов на международной арене.

Отметим, что это не первый раз, когда мужчины подают иск против Федерации футбола США против гендерной дискриминации футболисток, требующих $66 млн в качестве компенсации за ущерб в соответствии с Законом о равной оплате труда.

Напомним, что женская сборная США является действующим чемпионом мира.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу красно-белых в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».