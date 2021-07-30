Американский журналист сравнил с романом Достоевского ответ ОКР по допингу

Американский журналист Пэт Форд опубликовал в издании Sports Illustrated критическую статью про Олимпийский комитет России (ОКР).

«ОКР нанимает потомков Федора Достоевского в качестве публициста или, по крайней мере, поклонника его витиеватого стиля? Заявление, спровоцированное комментариями пловца Райана Мерфи, чем-то похоже на «Братьев Карамазовых». Можно представить, что оно написано пером и чернилами», — написал Форд.

Также Форд отметил, что в этом заявлении ОКР и поддерживающее его правительство выглядят самодовольными, высокомерными и абсолютно бесцеремонными.

«Лучше покажите свое раскаяние при возвращении. Отмечайте свои победы с намеком на смирение», — добавил он.

Напомним, ОКР ответил на претензии в адрес российских спортсменов в применении допинга.

«Как же нервируют наши победы отдельных коллег по цеху. Да, мы здесь, на Олимпийских играх. Абсолютно по праву. Нравится это кому-то или нет. А вот проигрывать надо уметь. Но не всем это дано. Старая шарманка снова затянула песнь о русском допинге. Кто-то усердно крутит ручку англоязычной пропаганды», — говорилось в заявлении ОКР.