Волейболист сборной России назвал причину поражения от Франции в матче ОИ

Волейболист сборной России Егор Клюка прокомментировал поражение от Франции в матче группового этапа Олимпиады, передает РИА «Новости».

Встреча завершилась со счетом 1:3.

«Я бы не сказал, что сборной России не хватило эмоций в этой игре. У нас был настрой, были эмоции. Нам не хватило качества волейбола. Было много скидок, смягчений неподнятых. Будем разбираться», — сказал Клюка.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее мужская сборная России по волейболу потерпела первое поражение на Олимпиаде.