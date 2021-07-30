«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 2 тура РПЛ

Московский «Спартак» на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме зрители не увидели забиты мячей. На 68-й минуте игрок красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти.

В конце первой половине матча игроки самарцев Иван Ломаев и Антон Зиньковский обменялись репликами на повышенных тонах. Игроков успокаивал капитан «Крыльев» Сергей Божин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре москвичи сыграют с «Нижним Новгородом». Встреча состоится 7 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

«Крылья Советов» встретятся с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 7 августа. Команды выйдут на поле в 17.30 по московскому времени.

РПЛ. 2-й тур

«Крылья Советов» — «Спартак» — 0:1

Гол: 0:1 — Сололев, 68 (п).

Ранее «Уфа» выразило недовольство судейством в матче первого тура чемпионата России против московского ЦСКА.