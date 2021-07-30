«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 2 тура РПЛ

Московский «Спартак» на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 1:0.
В первом тайме зрители не увидели забиты мячей. На 68-й минуте игрок красно-белых Александр Соболев реализовал пенальти.
В конце первой половине матча игроки самарцев Иван Ломаев и Антон Зиньковский обменялись репликами на повышенных тонах. Игроков успокаивал капитан «Крыльев» Сергей Божин.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
В следующем туре москвичи сыграют с «Нижним Новгородом». Встреча состоится 7 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
«Крылья Советов» встретятся с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 7 августа. Команды выйдут на поле в 17.30 по московскому времени.
РПЛ. 2-й тур
«Крылья Советов» — «Спартак» — 0:1
Гол: 0:1 — Сололев, 68 (п).
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