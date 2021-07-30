Расписание финалов Олимпиады в Токио на 31 июля

31 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будет разыгран 21 комплект медалей в 13 видах спорта.

Олимпийские игры-2020 в Токио

31 июля

Расписание финалов

Триатлон

Смешанная эстафета

1.30

Российские участники: Александра Разаренова, Дмитрий Полянский, Анастасия Горбунова, Игорь Полянский

Плавание

100 м, баттерфляй, мужчины

4.30

Российский участник: Андрей Минаков

200 м, спина, женщины

4.37

800 м, вольный стиль, женщины

4.46

Российская участница: Анастасия Кирпичникова

Смешанная эстафета 4x100 м, комплекс

5.43

Сборная России выступит в финале

Стендовая стрельба

Трап, команды, микст

7.30 – матч за бронзу, 8.05 – финал

Российские участники: Алексей Алипов – Дарья Семьянова, Максим Кабацкий – Екатерина Субботина

Бокс

До 57 кг, женщины

7.39 – 1-й полуфинал, 13.24 – 2-й полуфинал (проигравшие получают бронзовые медали)

Парусный спорт

Виндсерфинг, RS:X, женщины

8.33

Виндсерфинг, RS:X, мужчины

9.33

Прыжки на батуте

Мужчины

8.50

Российские участники: Дмитрий Ушаков, Андрей Юдин

Теннис

Мужчины

9.00 – матч за бронзу

Женщины

После 9.00 – матч за бронзу и финал

Пары, женщины

9.00 – матч за бронзу

Российские участницы: Елена Веснина – Вероника Кудерметова

Микст

После 9.00 – матч за бронзу

Тяжелая атлетика

До 81 кг, мужчины

9.50

До 96 кг, мужчины

13.50

Пулевая стрельба

Винтовка, 3 положения, 50 м, женщины

10.00

Российские участницы: Юлия Каримова, Юлия Зыкова

Стрельба из лука

Мужчины

10.30 – матч за бронзу, 10.45 – финал

Дзюдо

Командный турнир, микст

11.00

Сборная России выступит в четвертьфинале

Регби-7

Женщины

11.30 – матч за бронзу, 12.00 – финал

Фехтование

Сабля, командный турнир, женщины

12.30 – поединок за бронзу, 13.30 – финал

Сборная России выступит в 1/4 финала

Бадминтон

Пары, мужчины

13.40 – матч за бронзу, 14.30 – финал

Легкая атлетика

Метание диска, мужчины

14.15

Смешанная эстафета 4x400 м

15.35

100 м, женщины

15.50

Ранее мужская сборная России по волейболу потерпела первое поражение на Олимпиаде