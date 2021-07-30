Депутат Лебедев об успехах на Играх: у наших чиновников не хватает силенок убить российский спорт

Депутат Госдумы Игорь Лебедев приятно удивлен успехами российских спортсменов на Олимпийских играх. По его признанию, он допускал, что допинговые скандалы негативно скажутся на атлетах.

«У меня в целом — на удивление — впечатление от выступлений наших спортсменов очень положительное. Потому что я опасался, что все допинговые скандалы и истории, плюс различные дискриминации и отстранения спортсменов и целых федераций так или иначе могли сказаться на уровне подготовки наших спортсменов. Но мы видим, что ребята преодолели эти неурядицы и выступают на уровне, значительно превосходящем ожидаемые результаты. Потому что есть виды спорта, где мы завоевали медали спустя 25 лет», — сказал Лебедев «Газете.Ru».

Парламентарий согласился с тем, что скандальные истории могли, напротив, подстегнуть россиян. Однако в первую очередь Лебедев считает виноватыми в этих проблемах чиновников, и именно вопреки их действиям российские спортсмены завоевывают медали в Токио.

«Я думаю, отчасти можно сделать вывод, что результаты, которые сейчас спортсмены, действительно вопреки. Но я бы сказал, что не вопреки тем скандалам, которые вокруг нашего спорта раскручивают последние несколько лет, а вопреки действиям наших чиновников внутри собственной страны, которые несколько лет занимаются тем, что пытаются развалить российский спорт. Вот несмотря на эти действия, наши спортсмены доказывают сегодня на Олимпиаде, что не хватает пока у наших нерадивых чиновников силенок, чтобы убить российский спорт», — заключил Лебедев.

Ранее сообщалось о том, что Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады после 30 июля.