Депутат Лебедев: странно видеть финал Игр без американских теннисистов

Депутат Госдумы Игорь Лебедев порадовался успехам российских теннисистов на Олимпийских играх в Токио. При этом он констатировал, что крайне непривычно видеть решающие стадии турниров без участия традиционно сильных в этом виде спорта американцев.

«Видеть финал Олимпиады без участия американских теннисистов, на мой взгляд, немножко странно. Есть виды спорта, где американцы традиционно сильны и всегда попадали если не на золото, то хотя бы в финал. Поэтому здесь можно только порадоваться за наших спортсменов и пожелать всем тем, кто еще продолжает выступления, поддерживать тот уровень, который был задан за эту неделю», — сказал Лебедев «Газете.Ru».

В финале мужского одиночного турнира россиянин Карен Хачанов сразится с казахстанцем Александром Зверевым. В полуфинале он обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, который ранее выбил из борьбы другого россиянина, Даниила Медведева.

А в миксте болельщики увидят российский финал: Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выйдут на корт против Елены Весниной и Аслана Карацева. Павлюченкова и Рублев победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса, а Веснина и Карацев оставили за бортом соревнований сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича. Примечательно, что американские теннисисты остались без медалей Олимпиады впервые за 101 год..