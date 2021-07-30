Результаты соревнований Олимпиады-2020 30 июля

30 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будет разыгран 21 комплект медалей в 13 видах спорта.

Олимпийские игры-2020 в Токио

30 июля

Медали дня

Пулевая стрельба

Женщины

Пистолет, 25 м

1. Виталина Бацарашкина (Россия)

2. Ким Мин Джон (Южная Корея)

3. Сяо Цзяжуйсюань (Китай)

Плавание

200 м, спина, мужчины

1. Евгений Рылов (Россия)

2. Райан Мерфи (США)

3. Люк Гринбанк (Великобритания)

Стрельба из лука

Женщины

1. Ан Сан (Южная Корея)

2. Елена Осипова (Россия)

3. Лючилла Боари (Италия)

Академическая гребля

Одиночка, женщины

1. Эмма Твигг (Новая Зеландия)

2. Анна Пракатень (Россия)

3. Магдалена Лобниг (Австрия)

Дзюдо

Мужчины

Свыше 100 кг

1. Лукаш Крпалек (Чехия)

2. Гурам Тушишвили (Грузия)

3. Тамерлан Башаев (Россия)

3. Тедди Ринер (Франция)

Фехтование

Мужчины

Шпага

Командный турнир

1. Япония

2. Россия (Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Ходос)

3. Южная Корея

Плавание

200 м, брасс, женщины

1. Татьяна Шонмакер (ЮАР)

2. Лилли Кинг (США)

3. Энни Лэзор (США)

100 м, вольный стиль, женщины

1. Эмма Маккеон (Австралия)

2. Шивон Хоуи (Гонконг)

3. Кейт Кэмпбелл (Австралия)

200 м, комплекс, мужчины

1. Шунь Ван (Китай)

2. Данкан Скотт (Великобритания)

3. Жереми Депланш (Швейцария)

Академическая гребля

Одиночка, мужчины

1. Стефанос Дускос (Греция)

2. Кьетиль Борш (Норвегия)

3. Дамир Мартин (Хорватия)

Восьмерки, женщины

1. Канада

2. Новая Зеландия

3. Китай

Восьмерки, мужчины

1. Новая Зеландия

2. Германия

3. Великобритания

Велоспорт

BMX, мужчины

1. Ник Кимманн (Нидерланды)

2. Ке Уайт (Великобритания)

3. Карлос Альберто Рамирес Йепес (Колумбия)

BMX, женщины

1. Бетани Шривер (Великобритания)

2. Мариана Пахон (Колумбия)

3. Мерел Смюлдерс (Нидерланды)

Прыжки на батуте

Женщины

1. Чжу Сюэин (Китай)

2. Лю Линлин (Китай)

3. Бруни Пейжд (Великобритания)

Бадминтон

Смешанные пары

1. Хуан Дунпин – Ван Илюй (Китай)

2. Чжэн Сивэй – Хуан Яцион (Китай)

3. Юта Ватанабе – Ариса Хигасино (Япония)

Гребной слалом

Мужчины

Байдарки-одиночки

1. Иржи Прскавец (Чехия) – 91,63

2. Якуб Григар (Словакия) – 94,85

3. Ханнес Айгнер (Германия) – 97,11

Дзюдо

Женщины

Свыше 78 кг

1. Акира Соне (Япония)

2. Идалис Ортис (Куба)

3. Ирина Киндзерская (Азербайджан)

3. Романа Дико (Франция)

Легкая атлетика

Мужчины

10 000 м

1. Селемон Барега (Эфиопия) – 27.43,22

2. Джошуа Чептегеи (Уганда) – 27.43,63

3. Джейкоб Киплимо (Уганда) – 27.43,88.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандальном заявлении американского пловца Райана Мерфи после победы Евгения Рылова на дистанции 200 метров на спине в финальном заплыве Олимпийских игр — 2020 в Токио.