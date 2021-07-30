Коротышкин: у 70% сборной США есть терапевтические исключения на запрещенные препараты

Призер Олимпиады и чемпионата мира Евгений Коротышкин прокомментировал скандальное заявление американского пловца Райана Мерфи на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль Игр на дистанции 200 м на спине, установив олимпийский рекорд. Серебро завоевал американец Райан Мерфи. Бронзы удостоился британец Люк Гринбанк.

Напомним, американец после заплыва заявил: «На меня психологически давит то, что я участвую в соревнованиях, где не все чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Я не могу лоббировать людей, которые принимают решения, и говорить, что их решения неправильны».

«Это недопустимая акция в сторону чемпиона. Мы все знаем, сколько Женя трудился, чтобы взять это золото. Он возглавляет рейтинг мирового плавания на спине уже второй или третьей цикл подряд. То, что Мерфи заметил парня только сейчас, это проблема не Жени, а осведомленности Райана.

То, как американцы готовятся к своим стартам, мы тоже в курсе. Как они в комнате ожидания перед заплывами все до единого пшикают себе в легкие препараты от астмы. Бог знает, от чего еще. Неужели в американской сборной команде выступают только больные люди? Совпадение? Не думаю.

У 70% сборной США оформлены терапевтические исключения на использование запрещенных препаратов, которые оформляются документально и используются легально. Рылов заслужил быть чемпионом и имеет право на защиту», — цитирует Коротышкина «Матч ТВ».

Также олимпийский призер предложил Рылову после очередной сдачи теста на допинг выложить в Instagram результаты и отправить Мерфи.

Ранее Евгений Рылов опубликовал пост о словах американца Райана Мерфи, что в финале «не все было чисто».