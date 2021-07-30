Российские шпажисты стали серебряными призерами Игр-2020

Мужская сборная России по шпаге в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио проиграла японцам. Поединок завершился со счетом 45:36 в пользу хозяев соревнований.

Серебро для России завоевали: Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос.

В медальном зачете Игр Россия занимает четвертое место с 10 золотыми, 14 серебряными и 10 бронзовыми медалями.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио в весовой категории свыше 100 кг.

В поединке за награду Башаев за 30 секунд победил представителя Украины Якова Хаммо.