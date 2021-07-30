Журова: допускаю, что в США думают о новом допинге русских, который не видно на тестах

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала скандальное заявление американского пловца Райана Мерфи на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль Игр на дистанции 200 м на спине, установив олимпийский рекорд. Серебро завоевал американец Райан Мерфи. Бронзы удостоился британец Люк Гринбанк.

Напомним, американец после заплыва заявил: «На меня психологически давит то, что я участвую в соревнованиях, где не все чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Я не могу лоббировать людей, которые принимают решения, и говорить, что их решения неправильны».

«И вновь пропаганда от американских спортсменов — не прошло и дня. Происходит то, что американцы сейчас идут на третьем месте в общекомандном зачете — все обсуждают причины этого и видят их не в себе, а как всегда в России. То же самое как с выборами — виноваты исключительно русские хакеры. Они проигрывают другим командам на Олимпиаде, а виноваты опять мы. Причем не японцы, не китайцы, а мы.

Допускаю, что сейчас в американских командах сидят и думают: «Русские придумали новый допинг, который не видно на тестах». Сами себя накручивают и поэтому проигрывают. После таких мыслей результаты пойдут только вниз, ведь это мешает сконцентрироваться», — приводит слова депутата Sport24.

Также Журова посоветовала американцам внимательнее смотреть чемпионат Европы по плаванию и понимать, что российские спортсмены очень хорошо готовы и что их чаще остальных проверяют на допинг.

Ранее Евгений Рылов опубликовал пост о словах американца Райана Мерфи, что в финале «не все было чисто».