ОКР о словах американского пловца после победы Рылова на ОИ: проигрывать надо уметь

Олимпийский комитет России (ОКР) отреагировал на скандальное заявление пловца из США Райана Мерфи, занявшего второе место на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх — 2020 в Токио, уступив только россиянину Евгению Рылову.

Напомним, сразу после заплыва Мерфи заявил: «На меня психологически давит то, что я участвую в соревнованиях, где не все чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Я не могу лоббировать людей, которые принимают решения, и говорить, что их решения неправильны».

«Как же нервируют наши победы отдельных коллег по цеху. Да, мы здесь, на Олимпийских играх. Абсолютно по праву. Нравится это кому-то или нет.

А вот проигрывать надо уметь. Но не всем это дано. Старая шарманка снова затянула песнь о русском допинге. Кто-то усердно крутит ручку англоязычной пропаганды, источая вербальный пот на Токийской жаре — устами обиженных поражениями спортсменов. Утешать не станем.

Простим тех, кто слабее. Бог им судья. А нам — помощник», — говорится в Telegram-канале ОКР.

Ранее Райан Мерфи объяснил свои слова после победы Евгения Рылова тем, что был расстроен.