Завоевавший второе золото Токио-2020 Рылов: пока я не лучший в мире

Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золото на Олимпиаде в Токио на дистанции 200 метров на спине, прокомментировал свою победу.

«Выпендриваться и говорить в такой ситуации, что я хотел проплыть лучше, наверное, излишне. Может, и хотел, но вопрос в том, а мог ли? Дистанция 200 вольным стилем сказалась. Получилось, что дважды подряд пришлось полностью выкладываться, и в конце вообще не хватило сил. 150 метров я шел в зоне комфорта, а после заключительного поворота вырубило очень резко.

Несмотря на мое золото, лучший в мире пока — Аарон Пирсол. Это всё, что я могу сказать. Тяжелее было явно на 200 метрах. На «сотне» дотерпеть в любом случае проще, а тут на четвертом «полтиннике» «накрывает», мышцам больнее», — приводит слова Рылова «Чемпионат».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российский пловец Евгений Рылов прокомментировал свою вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио — 2020.