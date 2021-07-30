Россиянка рассказала, почему заплакала после завоевания серебра на Олимпиаде в Токио

Россиянка Анна Прокатень прокомментировала завоевание второго места в академической гребле в одиночке на дистанции 2000 метров на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Этот сезон для меня лучший в карьере, все о чем я могу мечтать. Это наши Олимпийские игры! Я села в одиночку только полгода назад, так решил тренер. Это получилось вообще случайно. Даже не знаю, может, мне надо было пройти свой путь в крупных экипажах, чтобы сейчас стоять здесь и радоваться серебру.

С новозеландкой я никогда раньше не гонялась. Была очень рада с ней соревноваться, она легенда. Да, наверное, если бы я со старта не дала ей такого отрыва, можно было бы побороться за золото. Но с другой стороны, кто знает, можно было и запаниковать. Я решила придерживаться своей тактики. Что могла — я сделала. После финиша заплакала от радости. Очень тяжелый был сезон, и последние метры тоже дались очень сложно», — сказала Пракатень.

Напомним, золото соревнований выиграла представительница Новой Зеландии Эмма Твигг. Тройку замкнула австрийка Магдалена Лобниг.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

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