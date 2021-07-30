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Олимпиада 2020

Российский пловец Рылов выиграл золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 метров на спине

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Reuters

Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль Игр в Токио на дистанции 200 м на спине, установив олимпийский рекорд. Серебро завоевал американец Райан Мерфи. Бронзы удостоился британец Люк Гринбанк.

Напомним, ранее на Олимпиаде в Токио Рылов завоевал золотую медаль на стометровой дистанции на спине.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 200 м на спине

1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53.27 (олимпийский рекорд).
2. Райан Мерфи (США) — 1.54.15.
3. Люк Гринбанк (Великобритания) — 1.54.72.

Ране россиянка Анна Прокатень завоевала серебряную медаль по академической гребле в одиночке на дистанции 2000 метров на Олимпиаде-2020 в Токио.

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Олимпиада 2020
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