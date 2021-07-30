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Олимпиада 2020

Россиянка Прокатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио

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Reuters

Россиянка Анна Прокатень завоевала серебряную медаль по академической гребле в одиночке на дистанции 2000 метров на Олимпиаде-2020 в Токио. Золото соревнований выиграла представительница Новой Зеландии Эмма Твигг. Тройку замкнула австрийка Магдалена Лобниг.

Олимпиада-2020. Токио. Академическая гребля
Финалы. Одиночка. Женщины

1. Эмма Твигг (Новая Зеландия) – 7.13,97
2. Анна Пракатень (Россия) – 3,42
3. Магдалена Лобниг (Австрия) – 5,75

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее президент МОК спел для российских баскетболисток на Олимпиаде в Токио.

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Олимпиада 2020
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