Россиянка Прокатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио

Россиянка Анна Прокатень завоевала серебряную медаль по академической гребле в одиночке на дистанции 2000 метров на Олимпиаде-2020 в Токио. Золото соревнований выиграла представительница Новой Зеландии Эмма Твигг. Тройку замкнула австрийка Магдалена Лобниг.

Олимпиада-2020. Токио. Академическая гребля

Финалы. Одиночка. Женщины

1. Эмма Твигг (Новая Зеландия) – 7.13,97

2. Анна Пракатень (Россия) – 3,42

3. Магдалена Лобниг (Австрия) – 5,75

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

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