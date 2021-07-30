Президент МОК спел для российских баскетболисток на Олимпиаде в Токио

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) Андреас Загликис поздравили с днем рождения россиянок Ольгу и Евгению Фролкиных, которые завоевали серебро в баскетболе 3x3 на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Бах и Загликис после финальной встречи спели для сестер песню Happy Birthday to You из VIP-ложи.

Напомним, женская сборная России по баскетболу 3x3 завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио, потерпев поражение от американок в финале турнира (15:18).

Баскетбол 3x3 в 2021 году дебютировал на Олимпийских играх.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее баскетболистке Анастасии Логуновой прямо в аэропорту сделали предложение руки и сердца.