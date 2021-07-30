news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Семь землетрясений произошли рядом с Курилами 03:01
Первая в истории Олимпиады судья-транс-женщина высказалась о смене пола 02:59
Великобритания назвала опасными действия России и КНР в космосе 02:35
Россия опустилась в рейтинге УЕФА 02:32
В Японии проведут эксперимент с очищенной водой с АЭС... 02:28
Крым защитят боевые машины-амфибии 02:10
В Disney ответили на заявление Йоханссон 02:02
Немецкий тренер покинет Олимпиаду из-за того, что назвал алжирцев «погонщикам... 01:59
Видео американки со вставными зубами из ночного клуба набрало 10 млн просмотров 01:53
Жительницу Флориды арестовали за удержание ребенка аутизмом в клетке 01:52
Бесплатная ставка 1000 р.

«Зенит» предложил контракт чемпиону Европы — 2020

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

«Зенит» заинтересован в приобретении капитана «Торино» и форварда сборной Италии Андреа Белотти. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, петербургский клуб предлагает Белотти контракт на четыре года с зарплатой в четыре миллиона евро с учетом бонусов. Первые переговоры российского клуба с итальянским нападающим уже были проведены.

В сезоне 2020/21 Серии А Белотти провел 35 матчей, в которых забил 13 мячей. На чемпионате Европы — 2020 форвард принимал участие в шести встречах, но не смог отметиться результативными действиями. Его сборная Италии стала чемпионом европейского первенства.

В чемпионате Италии 27-летний Белотти выступал два сезона за «Палермо». В составе «Торино» итальянец провел шесть сезонов.

Ранее стало известно, что леверкузенский «Байер» предложил долгосрочный контракт форварду петербургского «Зенита» Сердару Азмуну.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день седьмой: Бацарашкина за третьей медалью, финалы Чикуновой и Рылова
Виталина Бацарашкина может выиграть 30 июля свою третью медаль Олимпиады в Токио
«Лямбда»-штамм коронавируса научился обходить иммунитет
Японские ученые описали уникальную мутацию штамма коронавируса «лямбда»
Доходы «Яндекса» от такси удвоились. Сколько получили водители
Водители рассказали, как они «разбогатели» на фоне роста доходов «Яндекс.Такси»
В Disney ответили на заявление Йоханссон
Бывший католический архиепископ Вашингтона обвинен в педофилии
Видео американки со вставными зубами из ночного клуба набрало 10 млн просмотров
NASA: модуль «Наука» не нанес ущерба МКС
Новости и материалы
Семь землетрясений произошли рядом с Курилами
Первая в истории Олимпиады судья-транс-женщина высказалась о смене пола
Великобритания назвала опасными действия России и КНР в космосе
Россия опустилась в рейтинге УЕФА
В Японии проведут эксперимент с очищенной водой с АЭС «Фукусима-1»
Крым защитят боевые машины-амфибии
Немецкий тренер покинет Олимпиаду из-за того, что назвал алжирцев «погонщикам верблюдов»
Жительницу Флориды арестовали за удержание ребенка аутизмом в клетке
Лукашенко — белорусской сборной: вернетесь с ОИ ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь
Олимпийского чемпиона Токио хотят лишить медали из-за состояния в террористической организации
Легкоатлетка из Кубы скончалась в результате попадания молота в голову
Исследование: выбросы углекислого газа трех американцев могут убить человека
Ученые обнаружили бактерию, способствующую долголетию
Хоккеист Задоров: футбольные клубы пилят бюджетные деньги, которые могли пойти малоимущим
Сотни обезьян устроили разборки с массовой дракой посреди дороги в Таиланде
Китайский миллиардер приговорен к 18 годам тюрьмы за «провоцирование неприятностей»
Лукашенко заявил, что Белоруссия финансирует спорт больше, чем любая другая страна
В аргентинской пещере обнаружена челюсть гигантской летучей мыши-вампира
Все новости
«У озера большие проблемы»: эколог поддержал лидера Little Big в споре из-за Байкала
В Greenpeace рассказали о загрязнении Байкала на фоне пародии бывшего главы Иркутска
«На МКС порядок. Экипаж отдыхает»
Рогозин прокомментировал ситуацию с модулем «Наука»
«Холодильники забиты минтаем»: как действия Китая снижают цены на рыбу в Москве
В России минтай может стать на треть дешевле курицы
«Расправляются из-за шутки»: что грозит комику Мирзализаде за монолог про русских
Стендапера Мирзализаде вызвали в прокуратуру из-за шутки про славян и фекалии
Отдых в августе. Какие страны выбирают россияне
Где можно отдохнуть за рубежом в августе и какие документы необходимо подготовить
Три туалета на дорогу: что не так с автотуризмом в России
Опрос: большинство россиян хотели бы когда-нибудь отправиться в автопутешествие
«Нас осенило, что мы горим»: туристы из России — о пожарах в Турции
Отдыхающие в Турции россияне пожаловались на проблемы с дыханием из-за лесных пожаров
«Россия» полетит на египетские курорты с 9 августа
Первая авиакомпания получила допуск на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
«Практика заложников»: зачем Армения зовет российских солдат на границу
Пашинян предложил разместить российских пограничников на границе с Азербайджаном
Все дело в обертке: швейцарцы присвоили шоколадного кролика. Но не полностью
Как швейцарские шоколатье Lindt & Spruengli десятилетиями судились за шоколадного кролика
«Неожиданный результат»: ученые сравнили уровень антител у пожилых и молодых
Медики удивились данным о высокой выработке антител у пожилых после COVID-19
«На нем не было одежды»: посол Молдавии в России угодил в секс-скандал
Молдавский МИД отозвал посла в РФ на фоне обвинений в домогательствах к подчиненной
Свадьба века: как принцесса Диана выходила замуж
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях