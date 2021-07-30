«Зенит» предложил контракт чемпиону Европы — 2020

«Зенит» заинтересован в приобретении капитана «Торино» и форварда сборной Италии Андреа Белотти. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, петербургский клуб предлагает Белотти контракт на четыре года с зарплатой в четыре миллиона евро с учетом бонусов. Первые переговоры российского клуба с итальянским нападающим уже были проведены.

В сезоне 2020/21 Серии А Белотти провел 35 матчей, в которых забил 13 мячей. На чемпионате Европы — 2020 форвард принимал участие в шести встречах, но не смог отметиться результативными действиями. Его сборная Италии стала чемпионом европейского первенства.

В чемпионате Италии 27-летний Белотти выступал два сезона за «Палермо». В составе «Торино» итальянец провел шесть сезонов.

Ранее стало известно, что леверкузенский «Байер» предложил долгосрочный контракт форварду петербургского «Зенита» Сердару Азмуну.