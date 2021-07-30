Немецкий тренер покинет Олимпиаду из-за того, что назвал алжирцев «погонщикам верблюдов»

Федерация велосипедного спорта Германии приняла решение отстранить от работы тренера сборной по велоспорту Патрика Мостера из-за расистского скандала. Причиной такого решения стали высказывания тренера во время велогонки в Токио. Мостер, подбадривая своих подопечных, выкрикивал фразу «обгоняйте этих погонщиков верблюдов» в адрес велогонщиков из Алжира и Эритреи. Позже специалист извинился за свои слова.

«Руководство команды на Олимпийских играх в Токио решило, что Патрик Мостер не может продолжать свою работу во главе национальной команды по велоспорту и вернется в Германию», – заявили в федерации.

Сборная Германии занимает девятую строчку в медальном зачете Олимпиады-2020. В активе немцев три золотые, три серебряные и семь бронзовых наград.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

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