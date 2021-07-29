Олимпийская чемпионка рассказала, почему Байлз не использовала легальный допинг

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала о причинах снятия американской гимнастки Симоны Байлз — сначала с середины командного, а затем и личного многоборья.

«По информации, полученной в частном порядке из Японии, ввоз метилфенидата в страну может быть осуществлен только по специальному разрешению, поскольку это лекарственное средство в Японии запрещено. Чтобы получить разрешение для таможни, нужно иметь заключение уполномоченного медицинского учреждения.

До пандемии срок рассмотрения таких вопросов составлял в Японии 7—10 дней, а с июля прошлого года увеличился до шести месяцев. Американцы же понадеялись, что им будет вполне достаточно разрешительных бумаг из ВАДА. И лишились уникальной спортсменки, которая вполне могла бы забрать в Токио даже не четыре, как это было в Рио, а все шесть золотых медалей», — цитирует Вайцеховскую RT.

Четырехкратная олимпийская чемпионка, лидер женской сборной США по гимнастике Симона Байлз снялась с командных соревнований, а затем отказалась от участия в личном многоборье из-за психологических проблем.

Вайцеховская написала в своем telegram-канале, что Байлз, без препарата, к которому она привыкла — потенциальный клиент психушки.

Ранее Олимпийская чемпионка, известная спортивная журналистка Елена Вайцеховская раскритиковала WADA за ситуацию с американской гимнасткой Симоной Байлз..