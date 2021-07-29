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Олимпиада 2020

Роднина раскритиковала спортсменку из США за резкие слова об успехе россиян на Олимпиаде

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@megankalmoe/Instagram/Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на слова американской гребчихи Меган Калмо, которая заявила, что ей противны медали россиян, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх – 2020 в Токио.

«Они просто дурно воспитаны — вот и все. Американская гребчиха очень плохо знает устав Международного олимпийского комитета и Олимпийскую хартию. Не могу мерить ее ум, но если ты соревнуешься по какому-то виду спорта, то ты должен знать не только правила данного вида спорта, но и условия соревнований. Она должна прекрасно понимать регламент, что такое Олимпийские игры, какие там предусмотрены нормативы. Если ей это чуждо — я тогда не понимаю, зачем она в этом принимает участие», — сказала Роднина в интервью «Чемпионату».

29 июля американская спортсменка Меган Калмо, выступающая в академической гребле, в своем Twitter негативно высказалась в адрес российских спортсменов. В частности, ее комментарий относился к неожиданно выигравшим в этот день серебро в академической гребле в двойке Василисе Степановой и Елене Орябинской.

«Видеть, как команда, которая не должна принимать участие в Олимпийских играх, уходит с пьедестала с серебряными медалями — противно. В целом я разочарована ситуацией и сочувствую спортсменам, участвовавшим в финале группы А. Испытываю самые теплые чувства ко всем своим друзьям и заклятым врагам, которые отдали все на этих Играх», — написала Калмо на своей странице в соцсети.

37-летняя Калмо является достаточно известной в своем виде спортсменкой, хоть и явно не главной звездой. В ее активе даже есть бронзовая медаль Олимпийских игр в Лондоне, правда, выигранная в составе национальной четверки.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.

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Олимпиада 2020
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