Олимпийской чемпионке по гребному слалому починили лодку с помощью презерватива

Австралийской гребчихе Джессике Фокс во время гонки специалисты починили лодку с помощью презерватива.

После этого спортсменка выиграла золото Олимпийских игр-2020 в гребном слаломе в каноэ-одиночке. Серебряным призером стала британка Мэллори Франклин. Бронза досталась немке Андреа Херцог.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала хайпом и пропагандой высказывание американской гребчихи.