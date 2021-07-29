Депутат Лебедев считает, что высказывания гребчихи из США — следствие плохого воспитания

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал высказывание американской гребчихи, которая заявила, что ей противно видеть россиян призерами Олимпийских игр.

«Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром, — противное чувство. Все это по-настоящему разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале А», — написала Меган Калмо в своем Twitter.

«Это говорит о ее плохом воспитании и низком уровне образования. Образованный человек никогда не позволит себе подобных высказываний в публичном пространстве. Но мы сами много уделяем внимания таким вопросам. Сначала раструбили про чилийского журналиста и Медведева, сейчас это. Эти провокации для этого и созданы. Мы не должны на это внимание обращать. Вспомните великую басню Крылова: «Моська, знать она сильна, коль лает на слона», — сказал Лебедев в интервью «Чемпионату».

Сегодня Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого на Олимпийских играх.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала хайпом и пропагандой высказывание американской гребчихи.