Выигравшей в Токио серебро российской баскетболистке сделали предложение в аэропорту

Баскетболистке Анастасии Логуновой прямо в аэропорту сделали предложение руки и сердца. В Шереметьево российская команда прилетела, закончив выступление в Токио.

Напомним, женская сборная России по баскетболу 3×3 впервые в истории завоевала серебро Олимпийских игр. В полуфинальном матче наша команда одержала победу над сборной Китая со счетом 21:14. В финале сошлись две сильнейшие команды по итогам группового этапа. В первой встрече на турнире россиянки уступили сборной США со счетом 16:20. В финале также сильнее оказались американки, завершившие матч своей победой 18:15.

В 2010-м Логуновой выпал шанс проявить себя на международной арене. В составе сборной России не старше 20 лет спортсменка завоевала золото чемпионата Европы и стала самым ценным игроком соревнований. Серебряная медаль Универсиады пополнила копилку спортсменки в 2013-м.

Избранником баскетболистки ростом стал свадебный ведущий Владимир Черемисин. Влюбленные познакомились в Курске, когда нападающая выступала за местное «Динамо».

«Честно, у меня нет слов, я все забыла… забыла, как отвечать на вопросы про Олимпиаду, потому что Игры закончились, теперь наступает новая глава, следующий этап жизни. Пока не знаю, сколько нужно времени, чтобы прийти в себя. Сегодня супердень. Конечно, я ничего такого не ожидала», — сказала Логунова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что впервые в истории Игр Россия взяла серебро в женском баскетболе 3х3.