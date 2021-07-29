Расписание финалов Олимпиады в Токио на 30 июля

30 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будет разыгран 21 комплект медалей в 13 видах спорта. Приводим расписание всех финалов дня.
Академическая гребля
Одиночки, женщины
3:33
Российская участница: Анна Пракатень.
Одиночки, мужчины
3:45
Российский участник: Александр Вязовкин.
Восьмерки, женщины
4:05
Восьмерки, мужчины
4:25
Бадминтон
Смешанные пары
Матч за бронзу – 4:30, финал – 9:30
Плавание
200 м, брасс, женщины
4:41
Российская участница: Евгения Чикунова.
200 м, спина, мужчины
4:50
Российский участник: Евгений Рылов.
100 м, вольный стиль, женщины
4:59
200 м, комплекс, мужчины
5:16
BMX-рейсинг
Мужчины
5:40
Женщины
5:50
Российская участница: Наталья Афремова.
Пулевая стрельба
Пистолет, 25 м, женщины
8:00
Российские участницы: Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова.
Прыжки на батуте
Женщины
8:50
Российские участницы: Сусана Кочесок, Яна Лебедева.
Теннис
Пары, мужчины
9:00
Гребной слалом
Байдарки, мужчины
10:00
Российский участник: Павел Эйгель.
Стрельба из лука
Личные соревнования, женщины
Матч за бронзу – 10.30, финал – 10.45
Российские участницы: Ксения Перова, Елена Осипова.
Дзюдо
Свыше 78 кг, женщины
11:00
Свыше 100 кг, мужчины
11:00
Российский участник: Тамерлан Башаев.
Фехтование
Командные соревнования, шпага, мужчины
Матч за бронзу – 12.30, финал – 13.30
Сборная России выступит в четвертьфинале.
Настольный теннис
Мужчины
Матч за бронзу – 14.00, финал – 15.00
Легкая атлетика
10 000 м, мужчины
14.30