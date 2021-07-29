Расписание финалов Олимпиады в Токио на 30 июля

30 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будет разыгран 21 комплект медалей в 13 видах спорта. Приводим расписание всех финалов дня.

Академическая гребля

Одиночки, женщины

3:33

Российская участница: Анна Пракатень.

Одиночки, мужчины

3:45

Российский участник: Александр Вязовкин.

Восьмерки, женщины

4:05

Восьмерки, мужчины

4:25

Бадминтон

Смешанные пары

Матч за бронзу – 4:30, финал – 9:30

Плавание

200 м, брасс, женщины

4:41

Российская участница: Евгения Чикунова.

200 м, спина, мужчины

4:50

Российский участник: Евгений Рылов.

100 м, вольный стиль, женщины

4:59

200 м, комплекс, мужчины

5:16

BMX-рейсинг

Мужчины

5:40

Женщины

5:50

Российская участница: Наталья Афремова.

Пулевая стрельба

Пистолет, 25 м, женщины

8:00

Российские участницы: Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова.

Прыжки на батуте

Женщины

8:50

Российские участницы: Сусана Кочесок, Яна Лебедева.

Теннис

Пары, мужчины

9:00

Гребной слалом

Байдарки, мужчины

10:00

Российский участник: Павел Эйгель.

Стрельба из лука

Личные соревнования, женщины

Матч за бронзу – 10.30, финал – 10.45

Российские участницы: Ксения Перова, Елена Осипова.

Дзюдо

Свыше 78 кг, женщины

11:00

Свыше 100 кг, мужчины

11:00

Российский участник: Тамерлан Башаев.

Фехтование

Командные соревнования, шпага, мужчины

Матч за бронзу – 12.30, финал – 13.30

Сборная России выступит в четвертьфинале.

Настольный теннис

Мужчины

Матч за бронзу – 14.00, финал – 15.00

Легкая атлетика

10 000 м, мужчины

14.30