Чесноков считает, что история с журналистом не повлияла на игру Медведева

Известный в прошлом российский Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Токио. Россиянин потерпел поражение от испанца Пабло Карреньо-Бусты со счетом 2:6, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

«Я смотрел игру Медеведева от начала и до конца, Карреньо-Буста такую стенку поставил непробивную, вот реально. Честно говоря, в первом сете Даниил очень подустал, просто-напросто еле таскал ноги. Конечно, по ходу игры ему надо было что-то менять, а при таких климатических условиях у него банально не было сил придать ускорение мячу.

А испанец играл очень здорово, в начале второго сета при счете 1:1 после длинного розыгрыша он немного подсел, Медведев заработал брейк-пойнт. Казалось, что это его надломит, но нет. В концовке второго сета уже пошла игра характеров. При счете 0:3 на тай-брейке Даниил вернулся, сделал 5:5, а потом совершил две обидные ошибки слева. Медведев — такой игрок, что в подобных эпизодах обычно не ошибается. А здесь что-то, видимо, не получилось. В Японии сейчас такие погодные условия, что ни о какой Олимпиаде, ни о каком теннисе даже и не думаешь. Лишь бы поскорее ноги унести с корта.

Медведев боролся до конца, это было видно. Жаль, что он проиграл в четвертьфинале. Но у нас есть еще один игрок — Карен Хачанов. Он молодец, обыграл Шварцмана, сейчас Умбера. Может быть, ему удастся порадовать нас какой-либо медалью.

История с чилийским журналистом? Вряд ли она как-то повлияла на Даниила. Я хотел бы увидеть не переведенную на русский язык версию вопроса от него, а оригинальную, которая прозвучала на английском языке. Интерпретация на русский язык у всех разная, вот в чем дело. Я пытался с этим разобраться, но не нашел. Но и без этого наших спортсменов унизили по полной. Этот журналист задавал вопрос, упрекая нас в том, что мы читеры, обманщики, жулики. Это не совсем корректно», — сказал Чесноков в интервью «Газете.Ru».

Единственным участником полуфинала от России в индивидуальном зачете будет Карен Хачанов, который в четвертьфинале Игр обыграл француза Уго Умбера со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 34 минуты.

Ранее сообщалось, что Веснина и Карацев гарантировали России олимпийскую медаль в теннисе.