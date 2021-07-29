Сменился лидер медального зачета Игр, Россия — пятая

Японская дзюдоистка Шори Хамада стала чемпионкой Олимпийских игр в Токио. В финальной схватке она победила француженку Маделейну Малонгу. Бронзовыми призерами Игр стали бразильянка Маира Агиар и немка Анна-Мария Вагнер. Таким образом, Япония возглавила медальный зачет Олимпиады. В активе хозяев Игр 15 золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей. Вторую строчку занимает Китай с 14 золотыми, шестью серебряным и девятью бронзовыми наградами. Тройку замыкает США (13-14-10).

На четвертом месте расположилась Австралия (8-2-10). Россия располагается на пятой строчке с семью золотыми, 11 серебряными и восемью бронзовыми медалями.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

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