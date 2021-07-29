Российский дзюдоист Ильясов заплакал, завоевав бронзу на Олимпиаде в Токио

Нияз Ильясов, завоевавший бронзу на Олимпийских играх — 2020 в Токио в весовой категории до 100 кг, не смог сдержать слез после победы над грузином Варламом Липартелиани в решающей схватке.

«Мои слезы после победы? Виноват, не сдержал эмоции. Это был тяжелый день: как с психологической, так и с моральной точки зрения. Два месяца назад проиграл за выход в финал — это была достаточно принципиальная схватка для меня… Фонсека меня достал. Он везде меня преследует — на Олимпиаде опять он. На чемпионате Европы я тогда его прошел, но сегодня никак не мог к нему подобраться. Как настроиться на бронзу после поражения? Спасибо тренерам — они меня настроили и объяснили, что надо собраться и потерпеть. Наверное, без них я бы не смог сделать это», — передает слова Ильясова «Чемпионат».

Ильясов заявил, что не смог сдержать эмоции из-за того, что схватки были психологически тяжелыми. Дзюдоист отметил, что все его партнеры были полностью готовы к соревнованиям, но первую медаль в дзюдо удалось добыть только ему. Россиянин рассказал, что отсутствие медалей психологически давило на команду, но тренеры не делали на этом акцент.

«Не знаю, являюсь ли я первым месхетинцем, который стал призёром Олимпиады. Если не ошибаюсь, уже был спортсмен из Азербайджана. Я горд, что у меня получилось завоевать олимпийскую медаль. За 17 лет карьеры ни разу не сомневался, что дойду до олимпийской медали. Всегда была цель. Если нет цели, смысл тренироваться? Просто так?

Самбо? Не-не, я туда больше не вернусь — ушел с концами (смеется)», — добавил Ильясов.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в четвертьфинале Олимпиады-2020 от испанца Пабло Карреньо-Бусты.