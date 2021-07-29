Итальянец извинился за оскорбления в матче с Медведевым: мне нравится ЛГБТ, прошу прощения

Итальянский теннисист Фабио Фоньини извинился за гомофобные высказывания, которые он произнес в матче против россиянина Даниила Медведева на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В третьем сете Фоньини по-итальянски произнес гомофобное оскорбление. Это произошло после того, как он пробил прием второй подачи в сетку на брейк-пойнте в первом гейме.

«Жара ударила мне в голову! В этом матче я использовал очень глупое выражение в свой адрес. Очевидно, я не хотел никого оскорблять. Мне нравится ЛГБТ-сообщество, и я прошу прощения за глупость», — написал итальянец в своем Instagram.

Напомним, Медведев в трех сетах обыграл Фоньини — 6:2, 3:6, 6:2. Соперники провели на корте два часа и 26 минут.

В четвертьфинале россиянин сыграет против испанца Пабло Карреньо-Бусты, который оказался сильнее немца Доминика Кепфера — 7:6 (9:7), 6:3.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Оргкомитет Олимпийских игр — 2020 начал расследование в отношении чилийского журналиста, который своим вопросом разозлил российского теннисиста Даниила Медведева.