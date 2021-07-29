Российский пловец намекнул о завершении карьеры: спасибо всем, кто был со мной эти годы

Российский пловец Антон Чупков, занявший четвертое место в заплыве на 200 метров брассом на Олимпиаде в Токио, опубликовал пост в своем Instagram, в котором поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении карьеры.

«Спасибо всем, кто был со мной все эти годы! И извиняюсь за сегодняшний результат, я отдал всего себя. Вперед к лучшему!» — написал Чупков.

Ранее пловец заявил, что это, возможно, был один из последних его заплывов на международном уровне.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее тренер Олимпийской чемпионки Токио-2020 по спортивной гимнастике Лилии Ахаимовой Вера Киряшова заявила, что ее подопечная может завершить карьеру из-за проблем с голеностопами.