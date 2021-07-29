Губерниев — о серебре в гребле: это как если бы команда Черчесова выиграла у Италии 11:2

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал завоевание серебряных медалей россиянками Василисой Степановой и Еленой Орябинской в соревнованиях по академической гребле на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Знаете, выиграть серебряную медаль в двойках без рулевого на Олимпийских играх у девчонок по степени сенсационности это примерно то же самое, как если бы команда Черчесова выиграла в финале чемпионата Европы у итальянцев со счетом 11:2. Ни много ни мало. Но у нас еще и Саша Вязовкин вместе с Пракатень пробились в финал одиночек. Это просто обалдеть, конечно. Гребля феноменальна совершенно», — сказал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, в финале парных двоек отечественные спортсменки уступили новозеландкам чуть более секунды (6:50.19). Стоит отметить, что на отметке в 1000 метров Степанова и Орябинская шли четвертыми.

Бронзу завоевали представительницы Канады Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал возможное проведение эфира с певицей Ольгой Бузовой на Олимпиаде в Токио.