ОКР обратился в МОК по поводу провокации журналиста в адрес теннисиста Медведева

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу конфликтной ситуации с участием российского теннисиста Даниила Медведева и чилийского журналиста на Олимпийских играх — 2020 в Токио, информирует РИА «Новости».

Напомним, в микст-зоне чилийский журналист Себастьян Варела Намиа спросил об отношении Медведева к тому, что Россия несет «клеймо обманщика» в Токио. Теннисист вспылил и заявил, что никогда больше не желает видеть этого журналиста.

Пресс-атташе ОКР Константин Выборнов сообщил, что комитет направил официальное обращение в МОК по поводу провокации журналиста в адрес Медведева.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее чилийский журналист Себастьян Варела Намиа объяснил свою позицию, которую он хотел донести до российского теннисиста Даниила Медведева в Токио.