Россиянин выиграл бронзу в плавании на Олимпиаде-2020

Россиянин Климент Колесников выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Россиянин показал третий результат на дистанции 100 метров вольным стилем.

Победу в заплыве одержал представитель США Калеб Дрессел. Серебро у австралийца Кайла Чалмерса.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 100 м вольным стилем

1. Кейлеб Дрессел (США) — 47,02 (олимпийский рекорд).

2. Кайл Челмерс (Австралия) — 47,08.

3. Климент Колесников (Россия) — 47,44.

Россия занимает четвертое место. В активе отечественных спортсменов семь золотых, 11 серебряных и пятьшесть

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сменился лидер медального зачета Олимпиады, Россия — четвертая.