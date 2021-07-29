Олимпийский чемпион Игр-2020 рассказал, как над ним прикалывался соперник по финалу

Российский тхэквондист Максим Храмцов, завоевавший золото в категории до 80 кг на Олимпийских играх — 2020, поделился мнением относительно конфликтной ситуации между чилийским журналистом Себастьяном Варела Намиа и российским теннисистом Даниилом Медведевым в Токио.

«Встречался ли с провокациями журналистов? Нет, все очень хорошо к нам относятся. Даже перед финалом соперник прикалывался, говорил: «Зачем тебе это надо? У тебя и так ни флага, ни гимна нет». Но это в прикол было», — приводит слова спортсмена «СЭ».

Напомним, в микст-зоне журналист спросил об отношении Медведева к тому, что Россия несет «клеймо обманщика» в Токио. Теннисист вспылил и заявил, что никогда больше не желает видеть этого журналиста.

Ранее чилийский журналист Себастьян Варела Намиа объяснил свою позицию, которую он хотел донести до российского теннисиста Даниила Медведева в Токио.