Помощник Карпина рассказал, у кого из молодых игроков есть шансы попасть в сборную

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал, кого из молодых игроков могут пригласить в национальную команду.

«Уже сейчас видно, что неплохие шансы для этого у молодых армейцев Константина Марадишвили, Наира Тикнизяна, Константина Кучаева, динамовцев Константина Тюкавина и Арсена Захаряна, самарского полузащитника Антона Зиньковского.

Наша страна богата футбольными талантами. Надо только вовремя их заметить и помочь ребятам раскрыться», – приводит слова Онопко «СЭ».

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

Ранее Виктор Онопко рассказал о приглашении в сборную России от новоиспеченного главного тренера национальной команды.