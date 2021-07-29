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Канделаки: я по типу никогда не могла бы быть ни с каким олигархом

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Матч ТВ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, почему она не смогла бы выйти замуж за олигарха.

«Я — классическая карьеристка. Для меня работа — это все. Я — счастливая женщина, что родила детей в достаточно раннем возрасте. Мне помогали, мне удалось их вырастить. Я старалась им уделять как можно больше внимания, они прям мои-мои. Но работа вначале.

Прихожу домой по сей день в 23:00, в 23:30. Падаю и засыпаю мгновенно. У такого типа людей приоритеты определены давно. Я по типу никогда не могла бы быть ни с каким олигархом. И никакой олигарх никогда не мог бы быть со мной», — сказала генеральный продюсер «Матч ТВ» на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Также Канделаки добавила, что ее нынешний брак основан, помимо чувств и объединяющих их вещей, на том, что муж изначально принял ее такой, какая она есть

Канделаки является генпродюсером телеканала «Матч ТВ» с лета 2015 года.

Ранее Тина Канделаки поделилась мнением на счет скандального эфира с участием певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева во время чемпионата Европы — 2020.

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