Тренер сборной Англии призвал Футбольную ассоциацию искать игроков азиатского происхождения

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт призвал Футбольную ассоциацию своей страны обратить внимание на футболистов азиатского происхождения.

«Исторически сложилось так, что существовала некоторая неосознанная предвзятость, что некоторые азиатские футболисты не такие спортивные и не такие сильные, как другие игроки .

Это нелепо. Сейчас в футбол играют в самых разных сферах, поэтому с точки зрения исследования в азиатском сообществе, мы должны проявить творческий подход, попасть в места, где могут играть некоторые из этих детей.

Мы должны поощрять их переходить в более крупные лиги, где их будет легче оценивать по сравнению с другими игроками, а затем сделать этот шаг в академиях», — цитирует специалиста Goal.

Сборная Англии дошла до финала чемпионата Европы — 2020. Главная встреча турнира между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).

Ранее бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал результаты российских спортсменов на Олимпийских играх — 2020.