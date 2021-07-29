Соперника российского теннисиста обвиняют в использовании гомофобных оскорблений

Итальянца Фабио Фоньини обвиняют в использовании гомофобных оскорблений во время матча 1/8 финала Олимпийских игр — 2020 в Токио против россиянина Даниила Медведева, сообщает biccy.it.

Медведев в трех сетах обыграл Фоньини — 6:2, 3:6, 6:2. Соперники провели на корте два часа и 26 минут.

В третьем сете Фоньини по-итальянски произнес слово «пидор». Это произошло после того, как он пробил прием второй подачи в сетку на брейк-пойнте в первом гейме. В чей адрес Фоньини это говорил — неизвестно.

В четвертьфинале россиянин сыграет против испанца Пабло Карреньо-Бусты, который оказался сильнее немца Доминика Кепфера — 7:6 (9:7), 6:3.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев попросил представителей Международной федерации тенниса (ITF) лишить журналиста аккредитации за вопрос о допинговом скандале в России.