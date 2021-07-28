Впервые в истории баскетбол принес две медали олимпийской сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал выступление сборных России на олимпийском турнире по баскетболу 3x3. Напомним, в финалах женская команда проиграла американкам, а мужская — сборной Латвии.

«Поздравляю наши команды, это феноменальный успех. Очень рады за всех наших спортсменов, они через многое прошли: через пот, боль и слезы. И обе команды по праву заслужили право быть в финале, где тоже смотрелись абсолютно боеспособно, интересно и уступили с небольшой разницей.

Где-то фортуна не повернулась к нам лицом в решающие моменты. Но даже несмотря на это, два серебра — это отличное достижение. Впервые в российской истории баскетбол принес две медали в копилку олимпийской сборной. И играть в финале первого в истории олимпийского турнира по баскетболу 3×3 — дорогого стоит. Будем ждать наши команды дома», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Андрей Кириленко прокомментировал выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020.