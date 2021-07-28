Результаты соревнований Олимпиады — 2020 28 июля

На Олимпийских играх в Токио завершился очередной соревновательный день. 28 июля было разыграно 23 комплекта медалей в 11 видах спорта.

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 завоевали серебряные медали в Токио. Гимнаст Никита Нагорный добыл бронзовую медаль. Российские пловцы добыли серебро в эстафете.

Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 27 июля 2021 года

Плавание

1. Великобритания

2. Россия (Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк)

3. Австралия

Академическая гребля

Двойка парная, женщины

1. Румыния

2. Новая Зеландия

3. Нидерланды

Двойка парная, мужчины



1. Франция

2. Нидерланды

3. Китай

Четверки, женщины

1. Австралия

2. Нидерланды

3. Ирландия

Четверки, мужчины

1. Австралия

2. Румыния

3. Италия

Четверка парная, мужчины

1. Нидерланды – 5.32,03

2. Великобритания – 1,72

3. Австралия – 1,94

Четверка парная, женщины

1. Китай – 6.05,13

2. Польша – 6,23

3. Австралия – 6,95

Плавание

200 м, свободный стиль, женщины

1. Ариарне Титмус (Австралия)

2. Шивон Хоуи (Гонконг)

3. Пенни Олексяк (Канада)

200 м, баттерфляй, мужчины

1. Криштоф Милак (Венгрия)

2. Томору Хонда (Япония)

3. Федерико Бурдиссо (Италия)

200 м, комплекс, женщины

1. Юи Охаси (Япония)

2. Алекс Уолш (США)

3. Кейт Дугласс (США)

1500 м, вольный стиль, женщины



1. Кэтлин Ледеки (США)

2. Эрика Салливан (США)

3. Сара Колер (Германия)

Велошоссе

Индивидуальная гонка, женщины



1. Аннемик ван Влетен (Нидерланды)

2. Марлен Ройссер (Швейцария)

3. Анна ван дер Бреген (Нидерланды)

Индивидуальная гонка, женщины

1. Примож Роглич (Словения)

2. Том Дюмолен (Нидерланды)

3. Роан Деннис (Австралия)

Регби-7

Мужчины

1. Фиджи

2. Новая Зеландия

3. Аргентина

Дзюдо

До 70 кг, женщины

1. Чизуру Араи (Япония)

2. Микаэла Поллерес (Австрия)

3. Мадина Таймазова (Россия)

3. Санне ван Дийке (Нидерланды)

Фехтование

Сабля

Командные соревнования, мужчины

1. Южная Корея

2. Италия

3. Венгрия

Дзюдо

До 90 кг, мужчины

1. Лаша Бекаури (Грузия)

2. Эдуард Триппель (Германия)

3. Кристиан Тот (Венгрия)

3. Давлат Бобонов (Узбекистан)

Конный спорт

Выездка

Личное первенство

1. Джессика фон Бредов-Верндль (Германия)

2. Изабель Верт (Германия)

3. Шарлотт Дюжарден (Великобритания)

Тяжелая атлетика

До 73 кг, мужичны

1. Ши Чжиюн (Китай)

2. Хулио Рубен Майора Перния (Венесуэла)

3. Рахмат Эрвин Абдулла (Индонезия)

Спортивная гимнастика

Многоборье, мужчины

1. Дайки Хашимото (Япония)

2. Сяо Жотэн (Китай)

3. Никита Нагорный (Россия)

Баскетбол 3x3

Женщины

1. США

2. Россия

3. Китай

Мужчины

1. Латвия

2. Россия

3. Сербия

Ранее Япония сохранила лидерство в медальном зачете Олимпиады в Токио.