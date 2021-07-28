Абросимова о женском финале по баскетболу 3х3: это не та Америка, к которой мы привыкли

Мужская и женская сборные России пробились в финалы олимпийских соревнований по баскетболу 3х3. Прославленная баскетболистка, олимпийский призер Пекина-2008 Светлана Абросимова назвала это историческим событием, подчеркнув, что обе наши команды имеют высокие шансы на золото.

«Возможно, те, кто не очень разбираются в баскетболе, не совсем понимают, что произошло. А это историческое событие. В виде спорта, который впервые вошел в олимпийскую программу, мы вышли в финалы. Наши девчонки уже давно занимаются баскетболом 3 на 3 на серьезном уровне, они просто сильнее соперниц, и американок в том числе. Это не та Америка, которую мы привыкли видеть в классическом баскетболе. У девочек очень большие шансы на золото.

У ребят — тоже. Они обыграли самую сильную сборную в мире в этом виде спорта. И это так их окрылило, что сейчас они, наверное, не чувствуют берегов и будут бороться за золото», — сказала Абросимова «Газете.Ru».

Мужская команда в полуфинале сверхуверенно взяла верх над сербами, победив 21:10. Наша женская сборная одержала победу над китаянками со счетом 21:14. В финале мужчинам предстоит c Латвией, а женщинам — с США. Обе игры пройдут в среду, 28 июля. Матч женских команд начнется в 15.55 по московскому времени, а мужских — в 16.25 мск.

Ранее было опубликовано расписание финалов на 28 июля на Олимпийских играх в Токио.