Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады

Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал олимпийского турнира в Токио.

В полуфинальной встрече россиянки обыграли представительниц Китая со счетом 21:14. В составе сборной России выступили Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина и Евгения Фролкина.

Лучшей в составе победительниц стала Козик, набравшая десять очков. У проигравшей команды четыре балла в активе Ян Шую.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале сборная России сыграет с командой США. Матч пройдет 28 июля. Начало — в 15.55 мск.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады.

Олимпиада-2020. Баскетбол 3х3. Женщины. 1/2 финала

Россия — Китай — 21:14