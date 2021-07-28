Разработчики «Ведьмака» поздравили российскую спортсменку с золотом Олимпиады

Разработчики популярной компьютерной игры «Ведьмак», польская компания CD Projekt RED поздравила россиянку Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпиаде.

На странице разработчика в Twitter опубликовано изображение, где спортсменка стоит рядом с главным героем игры Геральтом из Ривии.

«Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем!» — говорится в посте.

Steel for humans, silver for monsters, gold for Vitalina Batsarashkina! Congratulations



We hope that your witcher medallion will bring you luck during Thursday's 25m Precision competition too!



Read more about @Super_Vitalina success: https://t.co/irYgAgpEG0 pic.twitter.com/Ri5BOmDXb0 — The Witcher (@witchergame) July 27, 2021

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Бацарашкина, завоевавшая для России первое золото Игр, выступала в финале олимпийских соревнований с ведьмачьим медальоном школы Кота.