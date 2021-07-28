Российские прыгуны в воду провалили последнюю попытку и остались без медалей Игр

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер получили ноль баллов за последнюю попытку и не смогли взять бронзу Олимпийских игр — 2020 в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Спортсмены боролись за третье место, однако во время последнего прыжка они потеряли синхронность действий. Кузнецов допустил грубую ошибку в наскоке, а Шлейхер попытался догнать партнера, однако он не смог завершить элемент и вошел воду не сгруппировавшись. В итоге россияне заняли последнее, восьмое место, набрав 331,08 балла.

Победу в соревнованиях одержали китайцы Ван Цзунюань и Се Сыи (467,82 балла). Вторыми стали представители США Эндрю Капобьянко и Майкл Хиксон (444,36). Бронзу взяли немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (404,73).

Ранее сообщалось, что Китай вышел на первое место в медальном зачете летних Олимпийских игр — 2020 в Токио благодаря победе прыгунов в воду.

Олимпиада-2020. Прыжки в воду с трехметрового трамплина

1. Ван Цзунюань/Се Сыи (Китай) — 467,82

2. Эндрю Капобьянко/Майкл Хиксон (США) — 444,36

3. Патрик Хаусдинг/Ларс Рюдигер (Германия) — 404,73...

8. Никита Шлейхер/Евгений Кузнецов (Россия) — 331,08