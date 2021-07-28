Второй российский теннисист вышел в 1/4 финала олимпийского турнира

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио.

Во встрече 1/8 финала россиянин одержал победу над представителем Аргентины Диего Шварцмана 6:1, 2:6, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа.

Карен 13 раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. На счету Шварцмана один эйс, две двойные ошибки и два брейка.

В 1/4 финала Хачанов встретится с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Стефанос Циципас (Греция).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию пятого соревновательного дня.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини в 1/8 финала Олимпиады — 6:2, 3:6, 6:2. Соперники провели на корте два часа и 26 минут. В четвертьфинале россиянин сыграет против испанца Пабло Карреньо-Бусты.